Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet baskı makinesi, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 315 lira ele geçirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 3 zanlınınsa çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.