Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet baskı makinesi, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 315 lira ele geçirildi.
Baskınlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 3 zanlınınsa çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.