Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet baskı makinesi, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 315 lira ele geçirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 3 zanlınınsa çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
AA - Son Dakika Haberleri
Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

 Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Namaz Vakitleri Gülşen Gökhan Çıra Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Mustafa Denizli
Tüm Haberler Ekrem İmamoğlu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:01:37. #1.12#