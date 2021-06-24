İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler sergilendi
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler sergilendi

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler sergilendi
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler sergilendi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 3 günde Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi, Bakırköy, Eyüpsultan, Kağıthane ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda 41 kilo 388 gram eroin, 7 kilo 359 gram esrar, 1 kilo 983 gram kokain, 370 gram metamfetamin ve 9 bin 375 ecstacy hap Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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