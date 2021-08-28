İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantıları olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Bağcılar, Kağıthane ve Sancaktepe'de düzenlenen 4 operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 43 kilo 380 gram eroin, 1 kilo 220 gram kokain, 984 gram esrar, 3 bin 830 uyuşturucu hap, 272 kilo 420 gram kimyasal madde, 1 tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandığı, 2'sinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler
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