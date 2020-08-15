İstanbul'daki uygulamada aranan 401 kişi yakalandı
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İstanbul'daki uygulamada aranan 401 kişi yakalandı

İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'daki uygulamada aranan 401 kişi yakalandı
15.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:20

İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 olmak üzere toplam 401 kişi yakalanırken, toplamda ise 277 bin 774 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı. Polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı. Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Uygulamada, 131 bin 67 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 şahıs yakalandı.

17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrolde 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edilirken, işlem yapılan söz konusu araçlara ise toplamda 267 bin 253 TL para cezası kesildi. Faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik uygulamada 739 açı iş yeri denetlenirken, kuralları ihlal eden 14 iş yerine toplamda 10 bin 521TL idari para cezası kesildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAPI VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti. Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi'ne götürdü.

Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi. Narkotik köpeklerin de katıldığı aramalarda 11 kök Hint Keneviri, 5 kilo 674 gram uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu hap, 5 bin adet 'captagon' isimli uyuşturucu hapı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 405 TL para ele geçirildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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