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İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

AA, İlyas Kaçar - Güncel
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İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısın???????a tepki gösterdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısın???????a tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme çok sayıda Ukraynalı katıldı, bazı Türk vatandaşları da eyleme destek verdi.

Ukrayna ve Türk bayrakları ile "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşa Hayır" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, savaşın bir an önce durdurulmasını ve Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini istedi.

Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı slogan atan göstericiler, çocukların ölmesini istemediklerini, Türkiye ve NATO ülkelerinin tamamının hava sahalarını Rusya'ya kapatmasını talep etti.

Ardından buradan ayrılarak İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen gruptakiler, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

İstanbul, Beyoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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