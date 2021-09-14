İstanbul'daki üç taşınmazın özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki üç ayrı taşınmazın satış ihaleleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ömerli Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın ihalesinde de en yüksek teklif, HZL Bilişim Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Söz konusu şirket, mahalledeki 235 ada 8 parseldeki taşınmaza 66 milyon 800 bin lira, 239 ada 3 parseldeki taşınmaza 28 milyon, 236 ada 3 parsel ve 237 ada 14 parsel numaralı taşınmaza bir bütün halinde 48 milyon lira teklif verdi.