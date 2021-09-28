İstanbul'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Toros Caddesi üzerinde seyreden Duygu Elvan yönetimindeki 34 BP 3643 plakalı araç, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak yan yattı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücü Duygu Elvan ile araçta yolcu olarak bulunan Kezban Elvan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan trafik kazasının görgü tanıklarından Adem Gökdemir, "Araba dengesini kaybetti. İlk önce bizim siyah arabaya vurdu. Sonra diğer araca vurarak iki takla attı. Hemen ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Arabadan itfaiye sayesinde iki yaralı çıkarıldı." dedi.

Caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayı yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.