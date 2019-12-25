İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:54
İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 2814 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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