İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

14.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:36

Esenyurt ilçesinde, kaldırıma çarparak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere mevkisinde seyreden 53 LA 051 plakalı aracın sürücüsü Ömer G, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ömer G'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA