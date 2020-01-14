İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Esenyurt ilçesinde, kaldırıma çarparak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

14.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:36
İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

ilçesinde, kaldırıma çarparak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere mevkisinde seyreden 53 LA 051 plakalı aracın sürücüsü Ömer G, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ömer G'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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