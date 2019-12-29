İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Beylikdüzü ilçesindeki trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:46
İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

ilçesindeki trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere mevkisinde, Semih T'nin kullandığı 06 BKY 314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi araçta yaptı. Ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkartılan Semih T, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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