İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

29.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:46

Beylikdüzü ilçesindeki trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde, Semih T'nin kullandığı 06 BKY 314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi araçta yaptı. Ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkartılan Semih T, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA