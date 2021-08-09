İstanbul'daki trafik denetimlerinde 39 bin 917 sürücüye ceza uygulandı

İstanbul'da, 2-8 Ağustos'ta yapılan trafik denetimlerinde 39 bin 917 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da, 2-8 Ağustos'ta yapılan trafik denetimlerinde 39 bin 917 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Ağustos'ta, kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde emniyet şeridi ile hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri kullanmama, park ihlali, fazla yolcu taşıma ve tonaj sınırının aşılması nedeniyle sürücülere ceza kesildi.

Ekiplerce ayrıca, kırmızı ışık ihlalinden, korsan taşımacılık yapmaktan, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, makas atmaktan, motosiklet sürücülerine koruma başlığı ile gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, drift yapmaktan, abartı egzozdan, yayaların geçişine öncelik vermemekten ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden de sürücülere ceza verildi.

Denetimlerde, toplam 39 bin 917 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin, kent genelinde 3'ü ölümlü, 359'u yaralanmalı, 473'ü maddi hasarlı olmak üzere müdahale ettiği toplam 835 trafik kazasında da 3 kişi hayatını kaybederken 470 kişi ise yaralandı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlerde ise bir sürücünün testi pozitif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu