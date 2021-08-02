İstanbul'daki trafik denetimlerinde 36 bin 850 sürücüye ceza uygulandı
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İstanbul'daki trafik denetimlerinde 36 bin 850 sürücüye ceza uygulandı

İstanbul'daki trafik denetimlerinde 36 bin 850 sürücüye ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 36 bin 850 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 36 bin 850 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta, kent genelinde denetimler yaptı.

Denetimlerde emniyet şeridi ile hız ihlali, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri kullanmama, park ihlali, fazla yolcu taşıma ve tonaj sınırının aşılması nedeniyle sürücülere ceza kesildi.

Bunun yanı sıra kırmızı ışık ihlalinden, korsan taşımacılık yapmaktan, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, makas atmaktan, motosiklet sürücülerine koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, drift yapmaktan, abartı egzozdan, yayaların geçişine öncelik vermemekten ve Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden dolayı da sürücülere ceza verildi.

Denetimlerde, toplam 36 bin 850 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde 340'ı yaralanmalı, 398'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 738 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda, 420 kişi yaralandı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlerde ise 1 sürücünün testi pozitif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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