İstanbul'daki toplanma alanları

14.10.2019 18:24

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Toplanma ve barınma alanıyla beraber toplam alanımız 10 bin küsur tane ve hemen ulaşabileceğimiz 16 milyon metrekare..." dedi.

İBB Meclis Toplantısı'nda konuşan Göksu, polemikler yerine hazırlıkların konuşulması gerektiğini ifade ederek, "Sanki fay hattının kırılmasına AK Parti sebep oldu. Arkadaşlar fay hattının kırılmasına sebep olacak hiçbir parti olmadığı gibi hiçbir iktidar da olamaz. Çünkü fay hattının kırılması kontrol dışı bir harekettir ve bir doğa olayıdır." dedi.

Şehirdeki kamu binalarının yüzde 92'si, okulların da 36'sı hariç hepsinin yenilendiğini ya da güçlendirildiğini dile getiren Göksu, "Sanki toplanma alanları bu İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi tarafından imarlara açılmış, işlemler yapılmış gibi. Burası belediye meclisi. Bizim planımızda toplanma alanıyla ilgili icraat var mı? Herhangi bir arsayı, mülkü toplanma alanı diye imara kapalı tutabilir misiniz? Tutamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Toplanma alanı dediğiniz şey değişen alanlardır." diyen Göksu, şöyle konuştu:

"Bunun hikayesi şu: 1999 depremi olduğunda o günün valisi bütün belediyelerden bir yazıyla istiyor. Bu alanlar şahıs malları, özel mülkler vesaire süre içerisinde değişiyor. O gün toplanma alanı 470 taneymiş. İddia şu, 470 taneden 77 tane kalmış deniyor. Oysa şunu söyleyeyim, Büyükşehir belediyesine CHP'li bir milletvekili, meclis üzerinden bir önergeyle 'Valiliğe toplanma alanı diye bildirilen yerlerden kaç tanesine imar işlemi yaptınız?' diye soru sormuş. Büyükşehir belediyesi '11 tanesi' diye cevap vermiş. İlginç olan şu, çoğu CHP'li ilçeler. Şimdi İstanbul'da AFAD'ın elinde olan listede 2 bin 864 alan var. Toplanma ve barınma alanıyla beraber toplam alanımız 10 bin küsur tane ve hemen ulaşabileceğimiz 16 milyon metrekare. Eğer AK Parti rant peşinde koşsaydı, İstanbul'un en kıymetli yeri olan Atatürk Havalimanı'nda imar işlemi yapardı. 11 milyon metrekarelik Atatürk Havalimanı hem toplanma hem barınma alanlarıyla İstanbulluların hizmetinde. Esenler'de 2 milyon metrekarelik millet bahçesi, Maltepe'de 10 milyon metrekarelik askeri alan da var. Toplanma alanları anlık olarak ilk kaçacağınız yerlerdir. Aslolan barınma alanlarıdır. İstanbul'da 10 milyon olan yeşil alanı biz 60 milyona çıkardık."

Kaynak: AA