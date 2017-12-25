İstanbul'daki Tokatlılardan Engellilere Destek
Tokat'ın Almus ilçesinde ihtiyaç sahiplerine akülü ve tekerlekli sandalye hediye edildi.
Tokat'ın Almus ilçesinde ihtiyaç sahiplerine akülü ve tekerlekli sandalye hediye edildi.
İstanbul Tokatlılar Dernek Federasyonunca Almus'a bağlı belde ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi engellilere verilmek üzere 3 akülü, 25 de tekerlekli sandalye hediye edildi.
İstanbul Tokatlılar Dernek Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz ve Asya Tokatlılar Dernek Federasyon Başkanı Ekrem Sevinç, İstanbul'da yaşayan hayırseverlerin katkıları ile temin edilen 3 akülü sandalye ile 25 tekerlekli sandalyeyi, Almus Belediyesine törenle teslim etti.
Sandalyeler Almus Belediye Başkanlığınca tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Törene, Almus Kaymakamı Hamza İnam, Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir ve AK Parti Almus İlçe Başkanı Şeref Yılmaz katıldı.