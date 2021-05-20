İstanbul'daki terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranan şüpheli Erzincan'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'daki terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranan şüpheli Erzincan'da yakalandı

İstanbul'daki terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranan şüpheli Erzincan'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında firari olan şüpheli İsmail T, Erzincan'da yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında firari olan şüpheli İsmail T, Erzincan'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/ Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, dün 6 ilçede 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında, firari şüpheli İsmail T. ise Erzincan'da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binası çevresinde keşif yaptıkları ve yakınına el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerden Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 6 kişinin ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika gündem: CHP MALTEPE ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ 'CİNSEL SALDIRI'DAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Lale Karabıyık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'daki terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranan şüpheli Erzincan'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:09:07. #1.13#

title