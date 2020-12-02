İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonu
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İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonu

02.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:32
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakıldı.

Aralarında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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