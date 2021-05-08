İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
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İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerince dün 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan M.H.A.D.'nin örgütün Fırat Kalkanı bölgesindeki sözde bomba timinin komutanı olduğu belirtildi.

Sözde üsteğmen rütbesinde olan M.H.A.D.'nin bölgede yaşanan çok sayıdaki terör eylemi kapsamında, timiyle birlikte bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği tespit edildi.

Şüphelilerden "Ebu Şehit" kod adlı A.B.'nin örgütün sözde bölge emiri olduğu, çatışma bölgelerinde yaralanan ya da hastalanan örgüt üyelerine sağlık hizmetleri verdiği ve sivil vatandaşlar ile çocuklarına da sağlık hizmeti sunarak örgüte devşirdiği belirlendi.

Gözaltındaki "Ebu Samir El Tedmuri" kod adlı Z.K.'nin de DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerini sahte pasaport temin ederek farklı ülkelere kaçırdığı ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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