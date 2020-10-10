Son dakika haber... Terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da terör örgütü PKK'nın Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK adına yu¨zlerini tanınmayacak s¸ekilde maskeyle kapatan ve yolu arac¸ trafigˆine kapatarak slogan atmak suretiyle PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n propagandasını yapan ve bu eylem go¨ru¨ntu¨lerini sosyal medyada paylas¸an şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Çalışmalarda Aynelarab (Kobani) bölgesinde 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla PKK'nın kentteki gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüten ve önümüzdeki günlerde il genelinde silahlı, EYP'li, molotof kokteylli, ses bombalı eylem yapabilecegˆi bilgisi elde edilen 7 şüpheli tespit edildi.

3 ilçede 7 ayrı adrese yapılan operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu