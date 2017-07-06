İstanbul'daki Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Okmeydanı ve Dolapdere'de birçok iş yerine el yapımı patlayıcı attığı ve çok sayıda aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yaşı küçük 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla 3'ü salıverildi.