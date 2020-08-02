İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın 3. gününde eğlence ve macera dolu anlar yaşamak isteyen vatandaşların tercihi tema parklar oldu.

İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu
02.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:54

Kurban Bayramı'nın 3. gününde eğlence ve macera dolu anlar yaşamak isteyen vatandaşların tercihi tema parklar oldu.

Kentin iki büyük tema parkı olan İsfanbul Tema Park ile Viaport Marina, Kurban Bayramı'nda eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Birbirinden farklı türde eğlence imkanı sunan tema parklar, Kurban Bayramı'nda da büyük ilgi görüyor. Eğlence ve macerayı bir arada yaşamak isteyen vatandaşlar, bayramın 3. gününde tema parklara akın etti.

7'den 70'e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park'ta, 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan dünyanın en iyi 4. roller coasterı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", maceraseverlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası", en sevilen üniteler arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsız faydalanma imkanı sunuyor.

Birbirinden eğlenceli bölümleriyle Viaport Marina ziyaretçilerini ağırlıyor

İstanbul en yeni eğlence merkezlerinden Viaport Marina, ziyaretçilerine sunduğu farklı alternatiflerle bu bayramda da 7'den 70'e tüm eğlenceseverlerin vazgeçilmez adresi oldu.

Viaport Marina, bünyesinde bulunan Korsan Adası Tema Park, Viasea Akvaryum, Aslan Park, Marina Aquapark, Game Center ve Bowling salonuyla tam anlamıyla bayram eğlencesinin nabzını tutuyor.

Koronavirüse karşı tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı Viaport Marina bayrama özel hazırladığı 13 kişilik korsan dans gösterisi ve maskot showlarla muhteşem bir bayram eğlencesi sunuyor.

İçerisinde yer alan Türkiye'nin en hızlı roller coasterı dahil 3 farkılı roller coasterıyla adrenalin sevenlerin, çarpışan araba, atlı karınca, dönme dolap gibi ünitelerle klasik lunapark sevenlerin ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

Aslan, kaplan, leopar, beyaz aslan, kara panter gibi 12 farklı büyük kedi türünden 30'u aşkın kedinin yer aldığı Aslan Park safari keyfini yaşama imkanı olmayanlara İstanbul içinde bu muhteşem canlıları görme fırsatı sunuyor. Ayrı parkta bulunan 2,5 aylık yavru Bengal kaplanları geçen hafta ziyaretçilerle buluştu, bayramda parkı ziyaret edecek olanlar bu yavru kaplanlarla fotoğraf çektirme şansı elde edebiliyor.

"Suyun en eğlenceli hali" sloganıyla geçen sene faliyete giren Marina Aquapark, Viaport Marina'nın en dikkat çeken unsurlarından biri. İçerisinde yer alan 25 farklı su kaydırağı, dalga havuzu ve eğlenceli aktiviteleriyle tatile gitme fırsatı bulamayan İstanbulluların serinleyip suyun tadını çıkartabilecekleri mükemmel bir seçenek olarak ziyaretçilerini bekliyor.

İçerisinde yer alan dev köpek balıkları, sevimli vatozlar, mutlu su samurları ve onbinlerce farklı sualtı canlısıyla keşfedilmemiş dünyaları merak edenlere bambaşka kapılar aralayan Viasea Akvaryum, bayram harçlığını alan çocukların en çok sevdiği yerlerden biri.

Parkta yer alan 8 kişilik timsah ailesine geçen haftalarda katılan 9 yeni timsah yavrusu da bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

Bayrama özel olarak, yaklaşık 2 aylık bir prova sürecinin ardından gösterime giren korsan dans show Viaport Marina'da tam bir festival havası esmesine neden oluyor.

Birebir ölçülerde eski Venedik gemilerine benzer olarak inşaa edilen 45 metrelik korsan gemisinin üstünde gerçekleştirilen korsan dans gösterisi, 13 kişilik profesyonel dansçılar tarafından icra ediliyor.

Gösteri, kostümleri, makyajları ve dekorlarıyla ziyaretçileri eski Venedik kasabasına alıp götürüyor.

Bayram boyu 19.00 ve 20.45'te Viaport Marina eğlence meydanında ücretsiz sergilenen gösteri, seyircisini bekliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Yaşam
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı Magazin
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Spor
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Pelin Akil Demet Akalın Cate Blanchett
Spor Beto Erol Bulut Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Otomobil
Şu an buradasınız: İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 17:08:09. #1.15#
title