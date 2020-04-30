İstanbul'daki taksicilerden sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti verileceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti verileceğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12 bin 500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."

"Sağlık çalışanlarımıza hizmet vereceğiz"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (İTEO) yapılan açıklamada ise Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin bütün hızıyla sürdüğü ve bu süreçte sağlık çalışanlarına bir desteğin de taksicilerden geldiği belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İTEO olarak 50 kamu hastanesine sağlık çalışanlarını taşımak için 300 taksi ile ücretsiz hizmet verilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden de izin alındığını kaydedildi.

İTEO Başkanı Eyup Aksu, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini anlatarak, "Biz de özellikle sağlık çalışanlarımızı hastanelerine giderken ve evlerine dönerken taşımak adına İstanbul Valiliğimize başvurmuştuk. Onay aldık ve bu gece yarısından başlamak üzere sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 3 gün boyunca 300 taksimiz ile sağlık çalışanlarımıza hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA