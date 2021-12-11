İstanbul'daki suç örgütleri operasyonu; 14 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, Ö.E.'nin öldürülmesi ve otomobilde uzun namlulu silah ile mühimmatı ele geçirilmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili olarak 7 farklı ilçede 182 güvenlik kamerası incelendi. 3-7 Aralık tarihleri arasında, 36 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken 2 kişiye ev hapsi verildi. Kalan 14 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi..

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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