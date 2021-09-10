İSTANBUL'DAKİ SOKAK SATICILARINA YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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İSTANBUL'DAKİ SOKAK SATICILARINA YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DAKİ SOKAK SATICILARINA YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali TINBEK-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL DHAİstanbul'da 8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 32'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber -Kamera: Ali TINBEK-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da 8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 32'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından salı günü sabah saat 06.00'da 8 ilçede önceden belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Torbacı olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona, özel harekat polisi, polis helikopteri, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Operasyon anları kameralara yansırken, baskınlarda gözaltına alınan 34 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 34 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 34 kişiden 32'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber: İSTANBUL'DAKİ SOKAK SATICILARINA YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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