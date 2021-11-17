İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki heyet, İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarını ziyaret ederek, memleketlerine yatırım yapmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İstanbul'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yıllar önce Sivas'tan göç ederek büyük kentlere yerleşen, önemli sanayi ve ticari faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, dünyanın dört bir tarafında adlarıyla, ürettikleriyle ve ülke ekonomisine katkılarıyla adından söz ettiren iş insanlarıyla gurur duyduklarını belirtti.

"Gurbetten sılaya haydi Sivas'a yatırıma" sloganıyla daha önce de ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Ayhan, "Sivas, cazibe anlamında iyi bir noktaya geldi. Yatırım yapın dedik, gerçekten güzel bir netice aldık. Tabii salgın devreye girdi, o inkıtaya uğradı. Sivas Tanıtım Günleri'ni de bir vesile kılarak yine İstanbul'da bulunduk. Aynı düşüncemizi devam ettiriyoruz, gerçekten çok faydalı ziyaretler oldu." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıları Sivas'a davet eden Ayhan, "Şuna inanıyoruz ki her geldiğimiz yerde hemşehrilerimizin memleketlerine olan ilgi ve alakaları daha da artıyor. İlerleyen dönemlerde bu ziyaretlerin çok ciddi manada faydası olacağına, meyvesini vereceğine de inanıyoruz. Çünkü bunun yansımaları başladı. Sivas Demirağ OSB'nin gerçekten ciddi manada bir ticaretin, üretimin, istihdamın ve ağır sanayinin de merkezi olacağına dair ümidimizin bu ziyaretle birlikte daha da arttığını çok rahat görebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın kalkınması, istihdam ve üretim noktasında daha ileriye gitmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İş insanlarını doğup büyüdükleri topraklara yatırım yapmaya davet eden Bilgin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşayan Sivaslılar, dünyaya mal olan büyük fabrikalarla, büyük üretim tesisleri ile birlikte bizlerin gururu. İnşallah önümüzdeki süreçte de Sivas'a istihdama ve üretime katkı noktasında yapabileceklerini görüşmek için kendileriyle istişare halinde olacağız."

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken de iş insanlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet etti.

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AA / Serhat Zafer - Ekonomi Haberleri

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