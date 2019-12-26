İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:58
İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Kasımpatı Sokağı'nda, Aytaç B, henüz bilinmeyen nedenle Emre Taşkın ve Yusuf İ. ile kavga etti.

Bu sırada, Aytaç B'nin silahla ateş etmesi sonucu Emre Taşkın ile Yusuf İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emre Taşkın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf İ'nin tedavisi sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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