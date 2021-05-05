İstanbul'daki semt pazarlarıyla ilgili detaylar
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İstanbul'daki semt pazarlarıyla ilgili detaylar

İstanbul'daki semt pazarlarıyla ilgili detaylar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi nedeniyle 17 günlük tam kapanmada semt pazarları 8 ve 15 Mayıs günlerinde açık olacak.

Pandemi nedeniyle 17 günlük tam kapanmada semt pazarları 8 ve 15 Mayıs günlerinde açık olacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odasından alınan bilgilere göre Avrupa yakasında bulunan 5 ilçede tüm pazarlar noktaları kısıtlama tarihlerindeki Cumartesi günleri açık olacak. Anadolu yakasındaki durum ise bir kaç gün içerisinde belli olacak.

Pazarcı esnafının ve tüketicinin merak ettiği semt pazarları açılacak mı sorusu sıkça sorulmaya başlanmıştı. Pandemi nedeniyle 17 günlük tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre semt pazarlarının 8 ve 15 mayıs tarihlerinde açılmasına karar verildi. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odasından edinilen bilgilere göre Avrupa yakasında belirlenen 5 ilçede semt pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Bu ilçeler Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, ve Sultangazi olarak belirlendi. Bu ilçeler dışında kalanlarda sadece normal zamanda cumartesi günü kurulan pazarlara izin verilecek. Cumartesi dışındaki günlerde kurulan pazarlara izin verilmeyecek. Pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan tezgahlar açık olacak.

Anadolu yakasında açılacak semt pazarları hakkında bilgiler ise önümüzdeki gün paylaşılacak., - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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