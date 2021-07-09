Sanayi tesislerinde denetim yapıldı
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Sanayi tesislerinde denetim yapıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında İstanbul'daki sanayi tesislerinde denetim gerçekleştirildi.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında İstanbul'daki sanayi tesislerinde denetim gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Marmara Denizini korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Başakşehir İkitelli'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayi tesislerine yönelik denetim yaptı.

Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmada, yoğun emisyon ve atık oluşturan firmalar denetlenerek çevre mevzuatına uygunluğu kontrol edildi.

Mevzuata uymadığı tespit edilen firmalara idari işlem uygulanacak.

Sanayi tesislerinde denetim yapıldı
Sanayi tesislerinde denetim yapıldı
Sanayi tesislerinde denetim yapıldı
Sanayi tesislerinde denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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