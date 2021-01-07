Sahte plaka operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Sahte plaka operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

07.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:07

İstanbul'da, bastıkları sahte plakaları suç örgütlerine satarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, bastıkları sahte plakaları suç örgütlerine satarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, suç örgütü üyeleri ve aranan bazı kişilerin istekleri doğrultusunda sahte plaka bastığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bağcılar ve Bahçelievler'de 2 atölyeye eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 576 sahte plaka, 289 boş plaka, 84 plaka şeridi, 279 baskı kalıbı, 1 soğuk mühür ve 1 baskı makinesi ile sahte plaka yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte plaka operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Sahte plaka operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Sahte plaka operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Sahte plaka operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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