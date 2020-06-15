"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli... Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." (İHA) Kaynak: İHA