"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli...
Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
15.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:25
Sağlık Bakanlığı: "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz."
(İHA)
Kaynak: İHA