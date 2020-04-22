İstanbul'daki sağlık savaşçılarının korona ile mücadelesi böyle görüntülendi
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İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık

İstanbul'daki sağlık savaşçılarının korona ile mücadelesi böyle görüntülendi

İstanbul'daki sağlık savaşçılarının korona ile mücadelesi böyle görüntülendi Ailelerinin yanına gitmeden, aralıksız hastaları ile ilgilenen sağlıkçılar, tedavi görenlerin ileri yoğun bakım safhasına geçmeden iyileşmesi için büyük bir gayret ve titizlikle çalışıyorlar İstanbul Tıp Fakültesi...

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:49
İstanbul'daki sağlık savaşçılarının korona ile mücadelesi böyle görüntülendi

İstanbul'daki sağlık savaşçılarının korona ile mücadelesi böyle görüntülendi

Ailelerinin yanına gitmeden, aralıksız hastaları ile ilgilenen sağlıkçılar, tedavi görenlerin ileri yoğun bakım safhasına geçmeden iyileşmesi için büyük bir gayret ve titizlikle çalışıyorlar

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: "Korona virüs nedeniyle hastanemizde yatan hastaları 1 yıl takip edeceğiz"

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan Korona virüs hastalarına evlerine gitmeden hizmet veren sağlıkçıların 24 saati İHA kameraları tarafından görüntülendi. Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, pandemi servislerinde görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi Korona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi geliyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Korona virüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıların arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. Yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar, en büyük risk grubunda bulunuyor ve bazıları 1 aydır ailesini görmeden Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alıyor.

Çekilen görüntülerde, sağlık çalışanlarının özel tulumlar giyerek virüsle mücadelesi gözler önüne seriliyor. Bu yöntemle tek kullanımlık tulumları kullandıktan sonra hemen çıkaran sağlık çalışanlarının özverili önlemleri dikkat çekiyor. Virüsten korunmak için maske, eldiven, gözlük ve siperliklerle koruyucu önlemler aldığı gözlenen sağlık çalışanları termal kameralarla kontrol edilerek hastaneye giriyor. Ayrıca hastanede Korona virüs teşhisiyle yatan hastalar ayrı asansörü kullanıyor.

Hastane Korona virüs için yeniden dizayn edildi

Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelen hastalar triaj alanına alınıyor. Muayene olduktan sonra Korona virüs tespit edilen hastalar müşahede alanına yatırılıyor. Ayrıca hastanenin 1 katı sadece çocuk Covid hastalarına hizmet veriyor. Türkiye'de virüsün ilk yayılmasının ardından hastane kısa sürede, Covid -19 salgını için bir binayı tamamen salgından etkilenen hastalara ayırmış. Korona virüs hastalarının yakınlarının hastaneye girişine izin verilmiyor. Hasta yakınlarının bilgi alması için ise özel bir birim mevcut. Korona virüs tanısıyla hastanede yatan hastalar tek kişilik odalarda kalıyor odaların içerisinde banyo ve tuvaletin yanı sıra televizyon da mevcut. Günlük kontrolleri yapılan hastaların odasına girmeden önce sağlıkçılar, kapıyı çalarak hastalara maskelerini takmalarını ve açıksa pencerelerini kapatmalarını söylüyor.

"Korona virüs nedeniyle hastanemizde yatan hastaları 1 yıl takip edeceğiz"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Korona virüsle mücadeleyi tüm sağlık çalışanlarımızla sürdürüyoruz. 1 aylık süre içerisinde hastanemiz gerekli tedbirleri alarak şu anda örnek teşkil edecek bir sistemle bu pandemiyle mücadeleye devam ediyor" dedi.

Hastaneye günlük 200 civarında hasta geldiğini belirten Tükek, bu hastaların 20 ile 25'inde ağır pnömoni saptandığı için servislere yatırıldığını, yatan hastalardan da ortalama olarak günde 20 hasta taburcu edildiğini söyledi. Tükek sözlerine şöyle devam etti: "Covid tedavisi görerek iyileşmiş hastaların takip edildiği yeni bir poliklinik açıyoruz. Hastaların antikor testlerindeki değişiklikleri kontrol ederek 1 yıl boyunca takip edeceğiz. Bu kişilerin uzun dönemde belirli kronik problemleri olup olmadığını tespit etmek amacıyla göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlarının olduğu bir sistem kuruyoruz. Bizim ölüm oranlarımızın düşük olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık çalışanlarımız giymiş oldukları kıyafetlerle çok ciddi bir çalışma temposuyla ve özveriyle bu çalışmalarını sürdürmektedirler. Hemen hemen hepsi ailelerine evlerine hastalık bulaştırma korkusuyla yaşamlarını sürdürmektedirler. Onların haklarını ödeyemeyiz. Buradan hepsine tekrar teşekkür ederim".

İstanbul'daki sağlık savaşçılarının korona ile mücadelesi böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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