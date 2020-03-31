İstanbul'daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği
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İstanbul'daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği

BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek.

31.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:40
İstanbul'daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği

BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek.

Koronavirüsün (Covid-19) etkileri dünyanın her yerini etkilerken BP, toplumlara yardım etmek için çalışıyor. Bu krize cevaben, hayat kurtaran çalışmalarına destek olmak amacıyla, İstanbul'da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışlıyor.

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy, "Bu dönem, toplumların ve şirketlerin beraber çalışmasını gerektiren daha önce eşi görülmemiş bir dönem. Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz."

"BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve Sağlık Bakanlığı'mızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz."

Bu bağış, Nisan ayı boyunca 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

Ayrıca söz konusu akaryakıt şirketi, İngiltere'de de benzer bir inisiyatifle acil servis araçlarına ücretsiz akaryakıt temin ederken BP Vakfı da DSÖ'nün Covid-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na iki milyon dolar bağışladı. Fon, dünya çapında sağlık ekipmanı ve hayati yardım desteği sağlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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