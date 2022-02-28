İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar İkinci Gününde

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Perşembe gününden bu yana İstanbul'da yaşayan ya da tatil için Türkiye'nin en büyük kentinde bulunan Ukraynalılar, İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapıyor. Bugünkü gösteride Kırım Tatarları da yer aldı

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