İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar İkinci Gününde - Haberler

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İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar İkinci Gününde

DailyMotion.com - Güncel
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Perşembe gününden bu yana İstanbul'da yaşayan ya da tatil için Türkiye'nin en büyük kentinde bulunan Ukraynalılar, İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapıyor.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Perşembe gününden bu yana İstanbul'da yaşayan ya da tatil için Türkiye'nin en büyük kentinde bulunan Ukraynalılar, İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapıyor. Bugünkü gösteride Kırım Tatarları da yer aldı

DailyMotion.com - Güncel

İstiklal Caddesi, İstanbul, Protesto, Türkiye, Güncel, Haberler

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