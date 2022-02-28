İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt'ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.Yaklaşık 500 kişi Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerindeki döviz ve pankartlarla Rusya aleyhinde slogan atan kalabalık grup, savaşın durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu

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