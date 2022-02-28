İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar Devam Ediyor - Haberler

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İstanbul'daki Rusya Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt'ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt'ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.Yaklaşık 500 kişi Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerindeki döviz ve pankartlarla Rusya aleyhinde slogan atan kalabalık grup, savaşın durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu

DailyMotion.com - Güncel

İstanbul, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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