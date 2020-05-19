İstanbul'daki polis merkezlerinden "sosyal mesafeli" 19 Mayıs kutlaması İstanbul'daki polis merkezlerinden "sosyal mesafeli" 19 Mayıs kutlaması Şişli ve Beyoğlu'ndaki polis merkezleri 19.19'da saygı duruşunda bulundu Türkiye'de saatler 19.

İstanbul'daki polis merkezlerinden "sosyal mesafeli" 19 Mayıs kutlaması

Şişli ve Beyoğlu'ndaki polis merkezleri 19.19'da saygı duruşunda bulundu

İSTANBUL - Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde görevi başında olan polis merkezi ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalar kapsamında vatandaşları balkon ve camlara İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi ve Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafeye uygun şekilde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: İHA