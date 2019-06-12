İstanbul'daki Pasinlerlilerden vefa örneği

İstanbul Eyüp Sultan İlçesinde yaşayan Pasinlerli dadaşlar Pasinler Belediyesi Başkanlığı ile karşılıklı görüşmeler sonucunda Pasinler Belediyesinin daha iyi hizmet verebilmesi adına bir adet JCB marka iş makinesini belediyeye hediye ettiklerini açıkladılar.

Eyüp Sultan'da yaşayan dadaşlar, "Doğup büyüdüğümüz ve ekmeğini yediğimiz topraklara böyle bir katkıda bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Eyüp Sultan'da yaşayan Pasinlerliler olarak kendi aramızda topladığımız para ile doğduğumuz topraklara ve hemşerilerimize vefa borcumuzu ödemek istedik" şeklinde konuştular.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, Eyüp Sultan'da yaşayan Pasinlerlilerin bu duyarlı davranışlarından dolayı hem belediye adına hem de Pasinlerliler adına teşekkür ettiğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA