İstanbul'daki özel diş kliniğinden İHH'nın yetimlere yönelik projesine destek

İstanbul'daki özel bir diş kliniği, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi" aracılığıyla 10 yetim çocuğu desteklemeye başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile Türkiye dahil 50 ülkede 126 binden fazla yetim çocuğa her ay düzenli destek veriliyor.

Bağışçıların yardımları sayesinde yürütülen projeye İstanbul'da bulunan özel bir diş kliniği de "Güzel Şeylerin Parçası Olun" sloganı ile katıldı.

Diş hekimleri, çalışanlar ve hastaların katkılarıyla 10 yetimin sponsorluğunu üstlenen klinik, bu yıl sonunda sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Klinikte ayrıca, geliri yine yetim çocuklar yararına kullanılmak üzere şarj otomatları kuruldu. Kliniğe gelen hastalar ve hasta yakınları, şarj otomatlarında telefonlarını 2 lira karşılığında şarj ediyor ve buradan sağlanan gelir, vakıf aracılığıyla yetim çocuklara gönderiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kliniğin Başhekimi Dişhekimi İlhan Ocak, polikliniklerinde uzun yıllardır bulunan İHH kumbarasını her ay belirli günlerde Kartal Temsilciliğine götürerek bağışladıklarını bildirdi.

Bu çalışmayı geliştirmek ve hastaları da bu hayır çalışmasına katmak düşüncesiyle büyük bir kumbara yaptırdıklarını belirten Ocak, "Bismillah diyerek 10 yetim çocuğumuzun sponsorluğuna başladık." ifadelerini kullandı. ???????