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İstanbul'daki otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul'daki otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Esenler, kar, Güncel, Haberler

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