İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
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İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu

İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan bomba dolu çanta, emniyet kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bombaları araca koyan saldırı hazırlığındaki 2 terörist gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, "İstanbul'da bugün katliam önlendi" ifadelerini kullanmıştı.

HALKIN YOĞUN OLDUĞU OTOGAR HEDEF SEÇİLDİ

İstanbul'da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK'lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylemin son anda önlendiği ifade edilirken, olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

2 KİŞİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polis, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başladı. Zanlılardan R.A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu emniyet kuvvetlerince yakalandı. Otogar içerisine kaçan İ.Z. isimli şahıs ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirildi.

6 PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 kilogram civarında patlamaya hazır 4 adet uzaktan kumandalı, 2 adet zaman ayarlı olmak üzere toplam 6 adet plastik patlayıcı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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