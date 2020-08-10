İSTANBUL'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA İLK RAPOR; KÖPRÜNÜN YANINDAKİ YÜKSELTİYE ÇIKMAK İSTEDİ
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İSTANBUL'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA İLK RAPOR; KÖPRÜNÜN YANINDAKİ YÜKSELTİYE ÇIKMAK İSTEDİ

İSTANBUL'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk inceleme raporunda otobüs sürücüsü kusurlu bulundu.

10.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:17

İSTANBUL'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk inceleme raporunda otobüs sürücüsü kusurlu bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde dün sabah meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri ilk raporu tamamladı. Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun kusurlu olduğu tespit edildiği belirtildi. Raporda şoför Duygulu'nun 2918 nolu Karayolları Kanunun 'Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri" düzenleyen 84'ncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

DOĞRULTU DEĞİŞTİRME MANEVRASINI YANLIŞ YAPTI

Rapora göre; Karabük'ten yola yola çıkan araç, Bolu'da sürücü değiştirdi. İkinci şoför de Gebze'de otobüsten ayrıldı. Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşti. Raporda otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi. Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.

İSTANBUL'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA İLK RAPOR; KÖPRÜNÜN YANINDAKİ YÜKSELTİYE ÇIKMAK İSTEDİ

Kaynak: DHA

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