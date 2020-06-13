İstanbul'daki ormanların güvenliği polislere emanet
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İstanbul'daki ormanların güvenliği polislere emanet

İstanbul'daki ormanların güvenliği polislere emanet Polisler ormanlarda denetim yapıyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ormanların korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 'Doğa Devriyesi' projesi başlattı.

13.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:29

İstanbul'daki ormanların güvenliği polislere emanet

Polisler ormanlarda denetim yapıyor

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ormanların korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 'Doğa Devriyesi' projesi başlattı. Termal dronelar ormanları denetlerken, yerden ise atlı polisler, yunus polisleri, özel harekat polisleri ve özel eğitimli polis köpekleriyle ormanda uygulama gerçekleştiriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte bulunan ormanlık alanlarda da kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar nedeniyle ve ormanlık alanda gezi, piknik yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Ormanların ve vatandaşların korunması amacıyla başlatılan proje "Doğa devriyesi" adıyla startı verilen projede Sultangazi Hacıbektaşı Veli Kent Ormanı'nda çok sayıda polis ekibinin katılımıyla devam ediyor.

İstanbul genelindeki ormanlarda sürecek olan uygulamalarda Motorize Yunus Ekipleri, Çevik Kuvvet Atlı Polis Timleri, Köpek Timleri, Özel Harekat Polisleri ile havadan termal dronelar ve polis helikopteri görev alıyor. Haftanın belirli gün ve saatlerinde uygulanan projede ormanlık alanlarda yunus ekipleri güvenliği yanı sıra aynı zamanda şüpheli şahıslar üzerinde inceleme yapacak. Özel Harekat Polisleri atlı ve köpekli timler araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulunduğu ormanlarda güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

İstanbul'daki ormanların güvenliği polislere emanet

Kaynak: İHA

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