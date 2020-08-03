İstanbul'daki orman yangını söndürüldü
Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
03.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:24
Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Ferhatpaşa Yolu Sokağı'nın kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA