İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında organize suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen İran uyruklu N.Ş.Z. ile biri rütbeli 4 polisin de yer aldığı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan'da uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanması amacıyla düzenlediği operasyonda, grubun elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu N.Ş.Z. ile 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 1 başkomiser ve 3 polis memurunun, N.Ş.Z'nin kızı ve şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin emniyetteki bilgilerini, para karşılığı N.Ş.Z'ye ulaştırdıkları iddia edilmişti.

Bu arada, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla geçmiş yıllarda tutuklanan N.Ş.Z'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski cumhuriyet savcı Zekeriya Öz tarafından Ergenekon ve Balyoz davalarında gizli tanık yapılarak tahliye edildiği iddia edilmişti.

Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te de lüks araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise N.Ş.Z'nin kızı ve şoförü hayatını kaybetmişti.