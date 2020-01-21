İstanbul'daki organize suç örgütü davasında 6 sanığa tahliye

21.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:08

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 12'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi?.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 12'si tutuklu 19 sanıkla avukatları katıldı, bazı mağdurlar da duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Sedat Külçe, silah konusunda uzmanlığı bulunduğunu, askerlik görevinden malulen emekli olduğunu, sonrasında boşluğa düştüğünü belirterek, "Yunus Tatlı isimli kişinin ifadesi nedeniyle hapse girdim. Emirhan Döner ile bir bağlantım yoktur" dedi.

Bir diğer tutuklu sanık Serkan Işık ise örgüt üyeliği ile suçlandığını dile getirerek, "Yemek için örgüte üye olacak kadar salak değilim." diye konuştu.

"Seviye yerlerde..."

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, dava dosyasında yer alan telefon tapelerini okurken, "Küfür küfür küfür… Seviye yerlerde" dedi. Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erkan Deniz, Ahmet Burak Güreler, Salih Ünlütürk, Serkan Işık, Sonay Bedir ve Sedat Külçe'nin yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrollerini uygulayarak tahliyelerine karar verdi.

Diğer 6 sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanık ile 9 müşteki yer alıyor. ?

İddianamede, sanıkların ağırlıklı olarak Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösterdiği, yağma, tehdit, cebir, şiddet ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve suç örgütü yapılanması içerisinde olduklarının tespit edildiği ifade ediliyor.

Sanıklar hakkında, farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA