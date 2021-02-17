İstanbul'daki organize suç örgütü davasında tahliye kararı
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İstanbul'daki organize suç örgütü davasında tahliye kararı

17.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:45
İstanbul'daki organize suç örgütü davasında tahliye kararı

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 6'sı tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 6'sı tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emirhan Döner, Burak Tuncel, Hüseyin Dayanıklı, Yusuf Doğan, Bülent Yılmaz ve Cem Açarlar'ın tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanık ile 9 müşteki yer alıyor.

İddianamede, sanıkların ağırlıklı olarak Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösterdiği, yağma, tehdit, cebir, şiddet ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve suç örgütü yapılanması içerisinde olduklarının tespit edildiği ifade ediliyor.

Sanıklar hakkında, farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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