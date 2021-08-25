Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
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Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. 120 kilogram likit eroin, 5 kilogram esrar, 10 kilogram sıvı metamfetamin ve 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilogram 420 gram esrar, 120 kilogram 300 gram likit eroin, 10 kilogram sıvı metamfetamin, 5 cam kavanoz içerisinde 5 kilogram metamfetamin, 13 aseton, 1 kilogram 138 gram toz kokain, 3 hassas terazi, 2 pres makinesi ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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