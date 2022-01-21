İstanbul'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Fatih'teki Aksaray Mahmudiye Ortaokulunda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini veren Yerlikaya, "Bol bol eğlenin, dinlenin, kitap okumayı da ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Yerlikaya, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı

Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlkokulunda da karne heyecanı yaşandı. Aileleriyle okula gelen öğrencilere sınıflarında karneleri dağıtıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, öğretmenler öğrencilerden yarıyıl tatilini verimli geçirmelerini istedi.

Karnelerini aldıktan sonra bahçeye çıkarak ailelerine gösteren öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Karnesini alan öğrencilerden Mehmet Cihangir Türk, tatilini eğlenerek geçireceğini belirtirken, Çınar Koca da ailesiyle tatil yapacağını söyledi.

Çınar Koca'nın babası Serdar Koca, salgından dolayı kaygılandıklarını belirterek, "Zorlu bir dönemden geçmemize rağmen çocukların performansları çok iyi." dedi.

Okumayı öğrendiğini söyleyen Hediye Nur Aslan da karnesinin iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.