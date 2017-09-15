İstanbul'daki Öğrenci Nüfusu, Avrupa Ülkelerini Geçti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, "Öğrenci sayısı 3 milyon 40 binleri buluyor.

İstanbul'daki Öğrenci Nüfusu, Avrupa Ülkelerini Geçti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, "Öğrenci sayısı 3 milyon 40 binleri buluyor. 3 milyon, Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla" dedi.

Kaynak: Dunya.com