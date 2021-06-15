İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

- İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj(deniz salyası) uzaydan görüntülendi.

- İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj(deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Musilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Marmara Denizi'nde görülen musilaj(deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı. İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü. İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı. Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç