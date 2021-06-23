İstanbul'daki müsilaj temizliği için Bursa'dan destek ekibi gönderildi
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İstanbul'daki müsilaj temizliği için Bursa'dan destek ekibi gönderildi

İstanbul'daki müsilaj temizliği için Bursa'dan destek ekibi gönderildi
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul sahillerinde müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarına destek verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul sahillerinde müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarına destek verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunun kararıyla müsilajla mücadelede kullanılacak araç ve ekipman envanterinin çıkarılarak gerekli görevlendirme ve yönlendirilme görevinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Genel Müdürlük, İstanbul sahillerindeki müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinden de araç ve şoför talebinde bulundu. Bugüne kadar Bursa sahillerinde etkili bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi de BUSKİ bünyesindeki 3 vakumlu araç ve bu araçlarda görevli 9 personeli İstanbul'a gönderdi."

Ayrıca açıklamada, 22 Mayıs'tan bu yana Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden yaklaşık 600 metreküp müsilaj toplandığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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