İstanbul'daki Muhtarlar Mardin ve Tunceli'de Kütüphane Kuracak

İstanbul'daki muhtarlar, Mardin ve Tunceli'de kütüphane kurulması için kampanya başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından organize edilen kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, kitap bağışlarını 10 Şubat'a kadar en yakın mahalle muhtarlığına teslim edebilecek. Kitaplar, belediyenin Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde toplanacak.

İstanbul'daki 959 mahalle muhtarının destek verdiği kampanya kapsamında toplanan kitaplarla belediye tarafından Mardin'in Nusaybin ve Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki 2 okulda kütüphane kurulacak.

Kütüphanelerin raf, masa, sandalye, elektronik sistemleri, teknik donanımları, bilgisayar gibi tüm ihtiyaçları Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA